Von Freitag bis Dienstag Winzerfest von Königswinter geht diesmal einen Tag länger

Der Festzug der St. Sebastianus Junggesellenbruderschaft Königswinter 1604 ist gewiss am Sonntag so etwas wie der heimliche Höhepunkt beim Winzerfest in der Altstadt. Viele Besucherinnen und Besucher säumen die Straßen und Gassen der Stadt und begrüßen die einzelnen Gruppen und Mitwirkenden. Besonders der Planwagen der Ritter und Ritterinnen mit rollender Weinprobe und natürlich die Bachuskutsche dürfen nicht fehlen. Der Festzug beginnt um 12.30 Uhr und wird gegen 14 Uhr am Marktplatz eintreffen und dort von Bürgermeister Lutz Wagner in Empfang genommen.