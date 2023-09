Diesmal wird fünf Tage gefeiert Königswinterer Winzerfest hat begonnen

Königswinter · Das Königswinterer Winzerfest ist am Freitagabend eröffnet worden. Ein Höhepunkt wie in jedem Jahr: der Festumzug, der am Sonntag durch die Altstadt ziehen wird.

29.09.2023, 19:30 Uhr

Hoch die Gläser! Die vier Damen aus Bad Oeynhausen genießen den Abend beim Winzerfest in der Königswinterer Altstadt. Noch bis einschließlich Dienstag ist das Weindorf geöffnet. Foto: Frank Homann





Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge