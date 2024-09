Vor dem Winzerfest in Königswinter Lebensretter wird zum Ritter geschlagen

Die Ritter vom Siebengebirge haben künftig einen Lebensretter in ihren Reihen. Das Ordenskapitel lüftete das Geheimnis: Ralf Dehmer ist der Neuzugang des „illustren Kreises“, wie Vize-Bürgermeister Norbert Mahlberg die Runde nannte. Beim Winzerfest am ersten Oktoberwochenende wird Dehmer von Bacchus Manfred Kirchrath zum Ritter geschlagen. „Mit Ralf Dehmer nehmen wir einen Mann in das Ordenskapitel auf, der den Altersdurchschnitt gewaltig senkt“, sagte Ordenssprecherin Martina Pannenbecker-Frings bei der Vorstellung. Aber sein Alter von 49 Jahren ist nicht das ausschlaggebende Element für die Auswahl. Vielmehr schlug das enorme ehrenamtliche Wirken des angehenden Ritters zu Buche.