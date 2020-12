Lichtblick in düsteren Zeiten : Mehr als 100 Unternehmen beim Gutscheinportal für den Rhein-Sieg-Kreis

Lichtblick in düsteren Zeiten

Das Gutscheinportal „wirsindrheinsieg.de“ stellten in Königswinter (v. l.) Kai Kopelka, Lutz Wagner, Bernd Ganser, Andreas Pätz und Frank Rösgen vor. Foto: Frank Homann

Oberpleis Ein Portal, über das Kunden Gutscheine des Handels erwerben können, unterstützt regionale Unternehmen in der Pandemie. Aktuell gibt es besondere Konditionen für Kunden.

Gerade jetzt, wo Corona -bedingt viele Gewerbetreibende ums Überleben kämpfen, sei es wichtig, Geschäfte vor Ort, lokale Dienstleister und die heimische Gastronomie konkret zu unterstützen, „und so Liquidität zu schaffen“.

Der Käufer sucht sich nun ein Unternehmen aus und kann online Gutscheine für fünf, zehn, 20, 50 und 100 Euro erwerben. Das Portal, das von Kolepka und Böhmer ehrenamtlich betrieben wird, gibt es bereits seit dem ersten Lockdown im Frühjahr. Seit November ist jedoch der heimische Energieversorger rhenag Rheinische Energie AG mit im Boot. „Das war, als hätte man einen Turbo eingebaut. Seitdem ist das Ding so richtig explodiert“, berichtet Kolepka.

Kein Wunder, denn im Aktionszeitraum noch bis Sonntag, 13. Dezember, werden alle gekauften Gutscheine um 20 Prozent durch die rhenag rabattiert. Das heißt, wer für sein Lieblingsgeschäft einen Gutschein über 100 Euro kauft, zahlt 80 Euro. Außerhalb des Aktionszeitraums beträgt der Rabatt immerhin zehn Prozent. Bislang wurden bereits Gutscheine im Wert von mehr als 14.000 Euro gekauft. „Das hört sich vielleicht nicht so viel an, ist aber ein toller, großer Schritt“, so Kolepka. Zumal nicht nur der Umsatz täglich mehr wird, sondern auch die Zahl der Geschäftsleute, die mitmachen, zunimmt. „Und das Gute ist, alle Seiten profitieren davon.“