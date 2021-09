Neues Forschungsprojekt : Wissenschaftler untersuchen Weinberg im Siebengebirge

„Rund um den Weinberg: Ramholz und Co. im Siebengebirge“ – so lautet das Motto eines neuen Forschungsprojektes. Foto: Frank Homann

Königswinter Wissenschaftler beleuchten in den kommenden zwei Jahren die ökonomische und kulturhistorische Bedeutung des Weinbaus im Siebengebirge. Das Forschungsprojekt soll eine neue Sichtweise auf das Siebengebirge eröffnen. Auch eine alte Kultur wie die Ramholzpflanzung steht im Fokus.

Sonderausstellung geplant

Seit Jahrhunderten Weinbau im Siebengebirge

Martina Gelhar von der LVR-Kulturlandschaftspflege meinte: „Es ist selbstverständlich, dass wir mit im Boot sitzen, das bewährte Team ist am Start.“ Von der Erforschung der Primärquellen versprach sie sich viele neue Erkenntnisse. Dieses dritte Projekt eröffne eine neue Sichtweise auf das Siebengebirge, sagte auch Dieter Steinwarz von der Biologischen Station Rhein-Sieg. „Es war uns ein Herzensanliegen.“ Und Giulia Fanton vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte kündigte an, per Film dieses Projekt begleiten zu wollen, um historische Arbeitsweisen festzuhalten.

Rotbuchen wurden genutzt

Historikerin Christiane Lamberty und Biologin Barbara Bouillon, die schon bei den ersten Teilen stark engagiert waren, gaben einen ersten Einblick in ihre Arbeit, die 2023 abgeschlossen sein soll. Geograf Joern Kling ist dabei, wenn es um die Auswertung und das Erstellen von Kartenmaterial geht. „Im gesamten Siebengebirge gibt es diese Ramholzbäume. An den Bittwegen zum Petersberg entlang ist der ganze Hang voll“, so Barbara Bouillon. „Wir schauen, wo überall noch Ramholz-Spuren zu entdecken sind. In der Regel sind es Einzelexemplare.“ Eine starke Quelle für sie wären die Geländebücher von Vegetationskundlerin Käthe Kümmel aus den 1940er Jahren. Sie arbeitet mit Dieter Steinwarz zusammen, der auch den Einfluss der Nutzung der Landschaft auf die Fauna untersuchen will.