Großer Bedarf Wo aktuell noch Bauland geplant ist im Siebengebirge

Siebengebirge · Sie liegt fast täglich in den Briefkästen in Bad Honnef und Königswinter: Post von Maklern, die nach Wohnungen und Häusern zur Miete und zum Kauf zum Beispiel für Mitarbeiter von Dax-Unternehmen in Bonn suchen. Der General-Anzeiger gibt einen Überblick, wo Bauen noch möglich werden soll.

05.08.2024 , 18:45 Uhr

Mehr als fünf Jahrzehnte schon währt der Versuch, im Selhofer Feld Wohnbau zu ermöglichen. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer