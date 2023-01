Besuch in der Austellung „Schauplatz Petersberg“ : Wo Breschnews Wagen in Königswinter im Graben landete

Kurator Elmar Scheuren (v.l.), Gast Dieter Dahmen, Eckhard Uhlenberg, Präsident der NRW-Stiftung, Staatssekretärin und Stiftungsratsmitglied Andrea Milz sowie Stefan Ast, Geschäftsführer der NRW-Stiftung, besuchen gemeinsam den „Schauplatz Petersberg“. Foto: Frank Homann

Königswinter Viele Geschichten und Anekdoten ranken sich um das ehemalige Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. Eine Reihe davon gilt es zu entdecken in der Ausstellung „Schauplatz Petersberg“ im ehemaligen Wachgebäude. Doch das ist bei weitem nicht alles.



Da nahmen Andrea Milz und Eckhard Uhlenberg gerne Platz. Beim Rundgang durch die Ausstellungsräume im ehemaligen Wachgebäude auf dem Petersberg testeten die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen und der Präsident der NRW-Stiftung Sessel aus der ehemaligen Staatsgästesuite im nahen Grandhotel. „Die Kissen sind noch original“, erläuterte Elmar Scheuren, Kurator der Ausstellung „Schauplatz Petersberg“. Die bietet weit mehr als Relikte wie Sessel aus der Zeit, da illustre Gäste wie Queen Elisabeth II. oder der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew oberhalb von Königswinter residierten. Der „Schauplatz Petersberg“ erzählt Geschichte vor authentischer Kulisse mit vielen Querverweisen in eine Region, in der Demokratiegeschichte geschrieben wurde.

NRW-Stiftung kaufte das Gebäude 2019

Bekanntlich hatte die NRW-Stiftung, deren Stiftungsrat Milz angehört, das Gebäude Ende 2019 vom Bund erworben. Für den symbolischen Preis von einem Euro hatte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) das wabenförmige Haus, in dem früher Beamte des Bundesgrenzschutzes ihren Dienst versahen, veräußert. Die Idee, in die dann aus verschiedenen öffentlichen Töpfen wie dem Bund, der federführenden NRW-Stiftung und des Landschaftsverbandes in Summe gut 750 000 Euro flossen: ein Besucherzentrum, das die Geschichte des Petersbergs lebendig werden lässt und „bekannte Nachbarn“ wie Schloss Drachenburg oder auch den „Weg der Demokratie“ mit Stationen wie Adenauerhaus und Willy-Brandt-Forum in den Blick nimmt.

Und, nicht zu vergessen, die umgebende Natur, ein nationales Naturerbe. „Wäre das Haus damals abgerissen worden, hier wäre nichts mehr möglich gewesen, so mitten im Naturschutz“, so Stefan Ast, Geschäftsführer der NRW-Stiftung. Dazu kam es nicht. Unter anderem Uhlenbergs Vorgänger und heutiger Ehrenpräsident der NRW-Stiftung Harry Voigtsberger setzte sich für das Projekt ein. Den Betrieb trug man der Schloss Drachenburg gGmbH an, Leuchtturmprojekt der NRW-Stiftung quasi in Sichtweite von Gipfel zu Gipfel.

Geschichten und Anekdoten

2020 wurde die Ausstellung eröffnet. „Ihnen ist zu verdanken, dass es so gelungen ist“, so Uhlenberg an den ehemaligen Leiter des Siebengebirgsmuseums Scheuren, der am Mittwoch durch die Ausstellung führte. Obwohl sozusagen „Lokalmatadorin“ aus Königswinter, gab es dabei auch für Milz Neues zu entdecken – gespickt mit Anekdoten Scheurens wie zu einer Fellmütze, die bei den meisten Grenzschützern wenig beliebt war, bei Patrouillengängen in luftiger Petersberg-Höhe von 336 Metern allerdings einen guten Dienst versah. Auch Informationen wie zum Staatsbesuch von Queen Elisabeth II. in den 60er Jahren, bei dem der Schriftzug Hotel Petersberg aus Gründen der königlichen Etikette zugehängt werden musste, oder von „Bruchpilot“ Breschnew, der auf der langen Serpentinenstraße sein Auto in den Graben setzte, runden das Erlebnis ab.

2022 kamen 2500 Besucher

Dass davon künftig mehr Besucher profitieren, steht freilich ganz oben auf der Wunschliste der NRW-Stiftung. Inmitten der Pandemie eröffnet, war das sicher nicht der idealste Zeitpunkt. 2022 kamen rund 2500 Besucher – und es dürfen gerne mehr werden, so die Rundgangs-Teilnehmer. Uhlenberg: „Wir möchten diesen Ort und seine große Geschichte mehr ins Bewusstsein bringen.“

Schauplatz Petersberg Täglich geöffnet Der „Schauplatz Petersberg“ an der Auffahrt zum Grandhotel ist geöffnet täglich von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro für Erwachsene, ermäßigt zwei Euro; Kinder unter sechs Jahren: Eintritt frei. Info: www.schauplatz-petersberg.de; Kontakt: Schloss Drachenburg gGmbH, ☏ 0 22 23/90 19 70. suc