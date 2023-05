Siebengebirgstag rund um das Forsthaus Lohrberg Wo das Siebengebirge mit allen Sinnen erlebt werden kann

Wandern mit Aussicht

Der Verschönerungsverein für das Siebengebirge bietet an nahezu jedem Wochenende Wanderungen und Exkursionen für Groß und Klein an, bei denen man nicht nur Spannendes sehen und erleben, sondern auch so einiges lernen kann. So können Interessierte am Samstag, 6. Mai, an einer Fototour durch das Siebengebirge und am Sonntag, 7. Mai, an einer Wanderung auf schmalen Pfaden rund um den Oelberg teilnehmen. Am Freitag, 12. Mai, sind Kinder ab sechs Jahren eingeladen, sich zusammen mit Kräuterhexe Glechoma auf die Suche nach heimischen Wildkräutern begeben. Am Samstag, 12. Mai, findet eine Wanderung durch die Siebengebirgswildnis statt und am Sonntag, 13. Mai, gibt es einen Kinder-Workshop für kleine Bienenschützer. Weitere Termine, Infos und Anmeldung unter www.vv-siebengebirge.de oder unter ☏ 0 22 23/909 494 (Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr). qg