Rechtsanspruch ab 2026 Wo es beim Thema OGS in Königswinter schon gut läuft und wo es hakt

Ab dem 1. August 2026 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Platz für ihre Kinder an einer Offenen Ganztagsschule. Mit Blick auf diese Vorgabe läuft es in Königswinter an manchen Schulen bereits ganz gut, an anderen hakt es noch sehr. (Symbolfoto)

Foto: dpa/Uwe Anspach