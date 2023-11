Wohnbauprojekt mit Oelbergblick in Königswinter-Vinxel Neues Viertel in Vinxel ist fast fertig

Vinxel · An der Straße Alter Heeresweg in Vinxel wachsen sechs freistehende Einfamilienhäuser und zehn Doppelhaushälften in die Höhe. Der Ort empfängt die künftigen Neubürger, die auf der früheren Pferdewiese wohnen werden, mit offenen Armen. Beim zweiten Vinxeler Wohnbauprojekt am Hobshof sieht es anders aus: Dort herrschen wegen der größeren Dimensionierung Skepsis und Kritik.

27.11.2023 , 18:00 Uhr

Fast abgeschlossen sind die Bauarbeiten im Vinxeler Baugebiet „Stadt.Land.Berg“. Auf einer früheren Pferdewiese sind 16 Wohneinheiten für circa 50 bis 70 Menschen entstanden. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

