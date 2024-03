Wohnungsbau im Siebengebirge „Lego für Erwachsene“ oder ein fliegendes Wohnzimmer in Königswinter

Zwischen zwölf und 20 Tonnen kann ein solches Wohnungsmodul laut Zielinski wiegen. Das ist abhängig davon, ob es sich um ein Leermodul, also quasi einen einfachen Raum, handelt oder ein Modul, in dem bereits ein Treppenteil dabei ist, Sanitär oder Teile für einen Aufzug verbaut sind. Vorgefertigt werden die Module in den Fertigungshallen der Alho in Friesenhagen, was auch je nach Art zwischen drei und sieben Tage dauert. Anschließend werden die Module dann per Lkw an den Bestimmungsort transportiert.