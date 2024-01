Frau ums Leben gekommen Wohnungsbrand in Königswinter – das ist laut Polizei die Ursache

Wie die Polizei Bonn auf GA-Nachfrage informiert, kann ein technischer Defekt als Ursache für den Wohnungsbrand in der Königswinterer Hauptstraße am frühen Samstagmorgen ausgeschlossen werden. Demnach geht die Polizei davon aus, dass Fahrlässigkeit zu dem Feuer in der Wohnung im Erdgeschoss geführt hat, bei dem wie berichtet eine Frau ums Leben gekommen ist. Bei der Verstorbenen handelt es sich demnach um die 63-jährige Inhaberin der Wohnung, wie die Polizei weiter informiert.