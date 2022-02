EInsatz in Königswinter : Wohnwagen nach Brand in Oberdollendorf zerstört

Foto: Feuerwehr Königswinter

Königswinter In Oberdollendorf ist am Sonntagmorgen ein Wohnwagen in Brand geraten. Die Feuerwehr sicherte zwei Gasflaschen aus dem brennenden Fahrzeug. Jetzt ermittelt die Polizei zur Brandursache.



Aufgrund eines brennenden Wohnwagens ist die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen, gegen vier Uhr, nach Oberdollendorf in den Reihbäumer Weg gerufen worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Fahrzeug in einem Wendehammer in Brand geraten.

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten während der Löscharbeiten zwei Gasflaschen aus dem Wohnwagen rechtzeitig geborgen werden. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Für die Ermittlungen zur Brandursache stellte die Polizei Bonn das Fahrzeug sicher. Gegen sechs Uhr war der Einsatz beendet.

(ga)