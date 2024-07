Fernsehsendug ZDF-Gartenprofis liefern sich Duell in Niederbuchholz

Die Sonne strahlt und vom Garten aus gibt es eine uneingeschränkte Sicht auf den Oelberg und ins malerische Siebengebirge. Es ist ein idyllischer Ort, an dem Rita und Andreas Seidel wohnen. Aber die Aussicht war nicht immer so: Über die Jahre wurden die Bäume so groß, dass sie die Sicht auf das schöne Siebengebirge versperrten. Aber wer soll sich darum kümmern?