ZDF-Kindersendung am Sonntag Kamerakind und Rateteam bei „1, 2 oder 3“ kommen aus Königswinter

Dass es um Algen geht, haben die Kinder erst vor Ort erfahren. „Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt Moritz (9). Charlotte erzählt, dass ihr Bruder ihr im Vorfeld zum Üben jeden Tag Fragen gestellt habe: „Wann der Erste Weltkrieg war und so. Ich konnte alles auswendig, aber nichts über Algen“. Im Fernsehstudio gab es dann erneut erstaunte Gesichter: das hatten sich die drei nämlich ganz anders vorgestellt. „Viel größer“ sagt Charlotte. Moritz haben besonders die „tausend Kameras an der Decke“ beeindruckt. „Ein bisschen so wie im Zirkus“, fand Charlotte. Aufgefallen ist den Kindern auch, dass die Wände nur aus Pappe waren.