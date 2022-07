Projekt der Kreissparkasse Köln in Oberpeis : Zehn angehende Bankkaufleute übernehmen Führungsverantwortung in der Azubi-Filiale

Freuen sich über die Chance, ihre Ausbildung in der Azubi-Filiale ergänzen zu können: die angehenden Bankkaufleute der Kreissparkasse Köln in der Filiale in Oberpleis. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Für zehn Auszubildende der Kreissparkasse Köln ist es ein Höhepunkt ihrer Ausnildung: In der Filiale in Oberpleis übernehmen sie Leitungsverantwortung. Der General-Anzeiger hat die Azubi-Filiale besucht und sich umgeschaut.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so sagt es ein Sprichwort. Für zehn angehende Bankkaufleute trifft das aktuell allerdings nicht so ganz zu. Zwei Wochen ist es her, seitdem die Truppe im Alter von 18 bis 24 Jahren von Theo Thiemann, Filialdirektor der Kreissparkasse Köln in Oberpleis, den Schlüssel erhalten hat. Jetzt bringen die Auszubildenden ihren „jugendlichen Touch“ in die Filiale ein – bis sie am 5. August den Schlüssel dann wieder hergeben müssen.