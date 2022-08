Falsche Fütterung mögliche Ursache : Ziegen verenden am Blauen See in Königswinter

Ziegen verenden am Blauen See in Königswinter

Königswinter Ziegen sind die perfekten Landschaftspfleger und werden als solche auch vom Wasserbeschaffungsverband Thomasberg auf dessen Grundstücken eingesetzt. Doch zwei der Tiere sind jetzt am Blauen See in Königswinter verendet. Die Ursache dafür dürfte menschliches Fehlverhalten gewesen sein.

35 Ziegen leben am Blauen See

Conny Kucharz, die mit ihrer Familie in Buchholz seit einigen Jahren im Nebenerwerb ein kleines Unternehmen aufgebaut hat, das Landschaftspflege mit Ziegen anbietet, ist jedenfalls untröstlich. Für die Eigentümerin von rund 200 Ziegen, von denen derzeit rund 35 am Blauen See leben, sind die Tiere eine Herzensangelegenheit. Die Ziegen, die alle Namen haben und im Winter in einem Stall in Buchholz leben, werden in der Landschaftspflege im Siebengebirge und an den Rheinhängen, aber zum Beispiel auch bei Achtsamkeitswanderungen für Kinder und Erwachsene eingesetzt.