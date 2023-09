48. Zirkusnacht an der Christophorusschule 130 Kinder probieren sich als große Artisten

Ingo Scharnbacher hatte vor 25 Jahren die Zirkusnacht am CJD erfunden. Er leitete damals die Zirkus-AG an der Schule. Und auch diesmal fehlte er bei diesem Ereignis nicht, auch wenn mittlerweile die Sportlehrer Frank Taufenbach, Silke Josten und Jens Woelke am CJD die „Zirkusdirektoren“ sind. Frank Taufenbach: „50 Schüler machen bei der AG am CJD mit, vorwiegend aus den Klassen fünf, sechs und sieben.“