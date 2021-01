Semesterstart an der Volkshochschule Siebengebirge : Zum Auftakt referiert Karsten Brandt über das Klima

Semesterstart an der Volkshochschule Siebengebirge

Siebengebirge. Die Volkshochschule Siebengebirge startet am 22. Februar das neue Programm. Viele Veranstaltungen finden online statt. Der Bonner Meteorologe Karsten Brandt hält zum Jahresauftakt einen Vortrag über das besondere Klima im Siebengebirge.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie startet die Volkshochschule (VHS) Siebengebirge mit einem vollgepackten Programm in das erste Semester 2021. Der geplante Semesterbeginn ist am Montag, 22. Februar. Im Angebot stehen insgesamt 260 Kurse, Veranstaltungen, Vorträge und Exkursionen, unterstützt wird die VHS dabei von mehr als 200 Dozenten.