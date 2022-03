Kinder- und Jugendtanzcorps Küzengarde Oberdollendorf : Zum Geburtstag einen Orden

Oberdollendorf Seit fünf Jahren hat die KG Küzengarde Oberdollendorf ein eigenes Kinder- und Jugendtanzcorps. Die Leidenschaft fürs Tanzen ist trotz Pandemie ungebrochen.

Die Mädchen waren sich einig: „Die Gestaltung des Ordens übernehmen wir selbst“. Sie steckten die Köpfe zusammen, grübelten, zeichneten und probierten verschiedene Motive aus. Was herausgekommen ist, kann sich sehen und vor allem tragen lassen. Gemäß der Vereinsfarben der KG hängt ein grün-weiß eingefasstes Herz am grün-weißen Band. Die Weinreben an der Herzspitze symbolisieren den Weinort Oberdollendorf, der Name der Gesellschaft fügt sich in den grauen Rand der Herzform ein. Oben in der Herzform thront eine lachende blonde Dame, die ein grünes Banner in beiden Händen hält und in ihrer Rechten eine grüne fünf. Kinder- und Jugendtanzcorps steht auf dem Banner.