Haus Schlesien in Heisterbacherrott : Zur Teileröffnung eine Sonderausstellung

Begleitprogramm zur Ausstellung

Am Donnerstag, 16. September, um 14.30 Uhr spricht Inge Steinsträßer im Haus Schlesien über „Peter Joseph Lenné: General-Gartendirektor der königlich-preußischen Gärten und seine rheinischen Wurzeln“. Am Mittwoch, 6. Oktober, wird von 14 bis 17 Uhr eine Führung durch den Brühler Schlosspark mit Besichtigung von Schloss Falkenlust angeboten. Treffpunkt ist auf dem Vorplatz von Schloss Augustusburg in Brühl. Über die Wurzeln der Familie Lenné in der Wallonie spricht Jost Böckelmann am Sonntag, 17. Oktober, um 16 Uhr in der Villa Pfennigsdorf in Bonn, Poppelsdorfer Allee 108. Für Donnerstag, 21. Oktober, lädt Haus Schlesien um 14.30 Uhr zu einer Führung durch die Ausstellung ein. Und am Donnerstag, 18. November, widmet sich ein Vortrag dem Gartenkünstler Lenné, der im Rheinland und in Preußen zu Hause war. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung unter ☏ 02244/886231 oder kultur@hausschlesien.de möglich. Infos: www.hausschlesien.de.