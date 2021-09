Mangel an Baumaterial und Handwerkern : Königswinterer Hallenbad kann erst im November eröffnet werden

Mangel an Baumaterial und Handwerkern

So sah es im Januar dieses Jahres auf der Baustelle des Königswinterer Hallenbades unterhalb des Beckens aus. Im November sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Frank Homann

Königswinter Probleme mit Handwerkern und mit fehlenden Baustoffen belasten den Terminplan für den Neubau. Auch bei der benachbarten Kita gibt es Verzögerungen.

Die Fertigstellung des neuen Hallenbades und der benachbarten Kita in Königswinter verzögern sich erneut. Wie die Verwaltung am Montagabend im Haupt-, Personal- und Finanzausschuss berichtete, soll der öffentliche Badebetrieb in der zweiten Novemberhälfte starten. Im Juni war man noch von September ausgegangen. Die Kita Hallenbad soll nun im Oktober fertiggestellt werden.