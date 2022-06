Ehrenamtliches Engagement : Königswinterer Schüler sammeln mit ihrem Ehrenamt Punkte für ihren „Heldenpass“

Königswinter Beim Projekt „Heldenpass“ des Forums Ehrenamt schnuppern Neuntklässler in ehrenamtliche Einrichtungen rein. Zum Ende des Projektjahres erhalten sie jetzt ihre Zertifikate.

Fleißig sammelten die Schülerinnen und Schüler über das ganze Schuljahr Stempel in ihrem sogenannten Heldenpass. Sie konnten in insgesamt 38 Engagements in 28 Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet reinschnuppern, und sie unterstützten dabei in insgesamt 50 Kurzeinsätzen von zwei bis drei Stunden tatkräftig die jeweilige Einrichtungen. Dabei konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer frei entscheiden wo und wie oft sie sich ehrenamtlich beteiligen wollen ­– ein Pflichtprogramm gab es nicht. Das Projekt „Heldenpass“ wurde von der Freiwilligenagentur Forum Ehrenamt für Königswinter und Umgebung ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es engagierte Schülerinnen und Schülern mit Vereinen, Initiativen und anderen Träger aus Königswinter und Umgebung zusammenzubringen.

Diese Entwicklung begrüßt auch Projektkoordinatorin Mia Schulz-Rittich: „Ich bin glücklich, dass das Projekt so gut angeschlagen hat. Die Jugendlichen vernetzen sich untereinander und Freundschaften entstehen schulübergreifend. Wir haben die Schülerinnen und Schüler als sehr motiviert wahrgenommen und hoffen, dass wir ihnen einen guten Einblick in die ehrenamtliche Arbeit vermitteln konnten.“

Im nächsten Jahr soll noch mehr Schulen mitmachen

Die vor allem 15-Jährigen Schülerinnen und Schüler kommen aus der neunten Jahrgangsstufe der Schulen CJD und Gymnasium am Oelberg in Oberpleis. Auch einzelne Schülerinnen und Schüler von der Gesamtschule Oberpleis nahmen an dem Projekt teil. Für das nächste Schuljahr gilt es für Schulz-Rittich, am ersten Projektjahr anzuknüpfen und das Angebot an den Schulen zu erweitern. Auch sollen mehr Schulen und Einrichtungen fester Teil des Projekts werden, berichtete sie.