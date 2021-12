GA-Spurensuche: Wer ist Heinrich Bonn? : Königswinters unbekannter Ehrenbürger starb vor 100 Jahren

Das ist der Architekt, ehrenamtliche Ratsherr und spätere Ehrenbürger Königswinters Heinrich Bonn (rechts) mit Ehefrau Maria Elisabeth. Foto: Frank Homann

Königswinter Königswinters „unbekannter Ehrenbürger“, Heinrich Bonn, starb vor 100 Jahren. Der GA begab sich auf Spurensuche – und wurde fündig.



Vor 100 Jahren, am 12. Dezember 1921, verstarb Heinrich Bonn. Heinrich Bonn? Muss man ihn kennen? Eigentlich ja, ist er doch seit 1919 Ehrenbürger der Stadt Königswinter. 13 Persönlichkeiten wurde zwischen 1890 und 1990 diese Huldigung zuteil. 100 Jahre nach Heinrich Bonns Tod fällt es schwer, überhaupt einige Informationen über ihn zu erlangen. Der GA begab sich auf Spurensuche.

Dass die überhaupt begann, ist dem Zufall zu verdanken. Als die Tochter von Josef und Dorle Henseler dringend eine Wohnung sucht, wird die Familie in Niederdollendorf fündig. Josef Henseler studiert auf dem Bauamt die Bauakten des Hauses und entdeckte den Namen Heinrich Bonn als Erbauer – der Architekt hatte 1910 das Gebäude konzipiert, errichtet und verkauft. Bei einem Gang über den Friedhof am Palastweiher die Überraschung: Dort entdeckt Henseler das Grab von „Architekt und Ehrenbürger Heinrich Bonn“, geboren am 5. Februar 1830, und dessen 18 Jahre jüngerer Ehefrau Maria Elisabeth Bonn, die am 1. November 1896 verstorben war. Mit einem Foto vom Ehrengrab macht Josef Henseler die GA-Redaktion auf den 100. Todestag Bonns aufmerksam.

Die Grabstätte liegt nördlich des Palastweiher-Gebäudes, romantisch unter einem Kastanienbaum. Eine Säule mit einer aufwendig gearbeiteten Marienstatue ist die Zierde der Anlage. Die Steintafel mit den Daten ist schlicht. Auf der Umrandung sind auf einer Tafel noch die Namen „Maria Bonn 1881-1955 & Mimi Bonn 1868-1944“ zu finden. Das müssen Heinrichs zweite Ehefrau Maria und eine Tochter Mimi aus erster Ehe sein, wie die Todesanzeige im Echo des Siebengebirges vermuten lässt.

Das Ehepaar hatte auch einen Sohn – Josef Heinrich Bonn (12. Mai 1875-14. Juni 1936), auch ein Architekt, der unter anderem für den Wiener Opernsänger Hubert Leuer 1912 das schöne Haus neben dem alten Postamt an der nördlichen Hauptstraße im Reformstil errichtete und im jüngst erschienenen Buch „Königswinterer Häuser und Villen“ verewigt ist. Autor Werner Dahm kennt auch Gebäude, die auf dem Zeichentisch des Ehrenbürgers Bonn entstanden.

„Das Bauen lag offensichtlich in der Familie“, sagt Inge Kurth, Jahrgang 1941. Sie ist die Urenkelin des Ehrenbürgers Bonn und lebt in Selhof. „Ich weiß leider nicht viel“, sagt Kurth, die an der Von-Claer-Straße in der Altstadt aufgewachsen ist. Ihr 1903 geborener Vater Karl Georg war ebenfalls Bauingenieur und bei der Stadt Königswinter beschäftigt. „Mein Uropa Heinrich hatte ein großes Bauunternehmen in Königswinter.“ Allein als Architekt kann ein Mann in seinem Heimatort eine Menge ausrichten. Aber die Gründe für die Ehrenbürgerschaft dürften woanders liegen. Ein Blick in das Echo des Siebengebirges führt weiter. Am 14. Februar 1919 meldet das Blatt, dass „erst heute bekannt wurde“, dass anlässlich seines 80. Geburtstages am 5. Februar Heinrich Bonn „um seiner Verdienste willen, die er während seiner 43-jährigen ununterbrochenen Tätigkeit als Stadtverordneter zum Wohle unseres Städtchens erworben hat, zum Ehrenbürger ernannt worden ist“.

Am 15. Dezember 1921 würdigt die Stadt Königswinter in einem Nachruf den Ehrenbürger, der zunächst als Gemeinde- und ab 1890 als Stadtverordneter und Mitglied verschiedener Verwaltungskommissionen ehrenamtlich tätig gewesen sei. „Es gereichte ihm stets zur größten Freude, im Interesse des Allgemeinwohls tätig zu sein.“ Große Gewissenhaftigkeit und nie versagende Bereitwilligkeit hätten ihn ausgezeichnet. Daneben der Nachruf der Familie – unterzeichnet von Gattin Maria Bonn, geborene Elshorst. Die Beerdigung fand am 16. Dezember ab dem Sterbehaus Hubertusstraße 1a statt.

Nach längerem Krankenlager sei Bonn, der sich bis ins hohe Alter körperlicher und geistiger Frische erfreut habe, verstorben, schrieb die Zeitung. Er sei ein Königswinterer „von echtem Schrot und Korn“ gewesen, „der seine Vaterstadt liebte und seine größte Freude darin fand, an dem Wachsen und Blühen derselben mitarbeiten zu können“. Schon in den siebziger Jahren hätten ihn die Mitbürger in den Gemeinderat berufen. Eine „pflichteifrige, rührige Tätigkeit“ habe er entfaltet, seine Rat- und Vorschläge „wurden hoch bewertet“.

Heinrich Bonn begleitete demzufolge viele Jahre mit seiner Arbeit den berühmten Bürgermeister August Mirbach, der von 1841 bis 1890 Königswinter regierte und 1890 auch erster Ehrenbürger der Stadt Königswinter wurde. Es war eine Zeit des Wachstums Königswinters, besonders im Tourismus.

Die Ehrenbürger Würde wurde letztmals 1990 verliehen 13 Ehrenbürger hat die Stadt Königswinter. 1990 wurde Eduard Rhein diese Ehre als bisher letztem zuteil; einzige Frau darunter ist Luise Streve-Mülhens. Nur über wenige Ehrenbürger sind die Hintergründe bekannt. Vielleicht sollte die Stadt eine Schrift erarbeiten, in der die Leistung der Ehrenbürger zusammengetragen und gewürdigt wird. • 1890: August Mirbach (Bürgermeister von 1841 bis 1890) • 1911: Hermann Beckmann • 1911: Oswald Gilgenberg • 1919: Heinrich Bonn • 1922: Ferdinand Mülhens (4711) • 1922: Eugen Assheuer • 1926: Wilhelm Bachem • 1926: Karl Wolfslast • 1946: Heinrich Nachtsheim • 1950: Johann Lemmerz (Lemmerz-Werke) • 1957: Paul Lemmerz (Lemmerz-Werke) • 1969: Luise Streve-Mülhens • 1990: Eduard Rhein (Erfinder, Schriftsteller) oro

Foto: Frank Homann Diese Gesellschaft kam vermutlich im Februar 1890 zusammen, um laut Notiz den 60. Geburtstag von Heinrich Bonn (2. v. rechts) zu feiern.

Foto: Josef Henseler Auf dem Palastweiher-Friedhof in Königswinter hat Ehrenbürger Heinrich Bonn seine letzte Ruhestätte gefunden.

