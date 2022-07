Mehr Sirenen, neues Lagezentrum : Diese Lehren zieht der Kreis Neuwied aus der Ahr-Flut

Corona, Unwetter, aber auch schöne Momente : So war das Jahr 2021 im Siebengebirge Anfang Januar zeigte sich ein Silberstreif am Pandemie-Horizont: Mit den ersten Impfungen wächst die Hoffnung, Corona könnte bald beendet sein. Doch es sollte anders kommen – wie so vieles in den vergangenen zwölf Monaten. Das Jahr 2021 zwischen Rauschendorf und Oberhonnefeld in Schlagworten.