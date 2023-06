Treffen für Young- und Oldtimer in Neustadt 1000 automobile Schätze sind bei Wiedtal-Classic am Start

Jeder liebt es, wenn ein Plan funktioniert. Bei Norbert Mietz und Daniel Schröder war die Trübsal darüber, dass ihr schöner Plan überhaupt nicht aufging, oder sagen wir, geradezu pulverisiert worden ist, jedoch vergleichsweise gering. Die beiden automobilverrückten Freunde stellten im Sommer vergangenen Jahres zusammen mit weiteren Mitstreitern erstmals das Old- und Youngtimertreffen „Wiedtal-Classic“ in Neustadt/Wied auf die Beine. „Wir haben uns einen Plan gemacht und mit 350 Fahrzeugen – über den Tag verteilt – gerechnet“, berichtet Norbert Mietz. Dass die Rechnung allerdings überhaupt nicht aufging, zaubert beiden ein Lächeln ins Gesicht: „Es sind 700 Fahrzeuge geworden“, so Mietz. Und: Für die zweite Auflage der Wiedtal-Classic am Sonntag, 18. Juni, rechnen die beiden Chef-Organisatoren mit rund 1000 Fahrzeugen – allesamt Young- und Oldtimer (bis Baujahr 1993), darunter Autos, Motor- und Zweiräder, Traktoren und Lkw.