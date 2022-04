Transport startete in Bad Hönningen : 22 Helfer brachten 750 Pakete zur rumänisch-ukrainischen Grenze

Abfahrbereit: Zu einer letzten Besprechung vor der langen Tour an die ukrainische Grenze treffen sich die Helfer vor den Kleinbussen. Foto: Demnig von Weger

BAD HÖNNINGEN. Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist in der Region riesengroß. Da macht auch Bad Hönningen keine Ausnahme. Vom dortigen Stadtweingut aus ging ein Hilfskonvoi aus zehn Kleinbussen auf die Reise. Und es soll dies nicht die letzte Aktion sein, so die Ausrichter. Schon Ende April ist die nächste Fahrt geplant.