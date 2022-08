Stark betrunken : 35-Jähriger randaliert in Neuwied

EIn stark betrunkener 35-Jähriger hat am Donnerstagabend in Neuwied randaliert. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Neuwied Am Donnerstagabend hat ein 35-Jähriger in Neuwied für viel Ärger gesorgt. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.



Am Donnerstagabend sind bei der Polizei Neuwied gegen 21 Uhr mehrere Meldungen eingegangen. Wie sich am Ende rausstellen wird, haben diese alle mit demselben Mann zu tun.

Zunächst sei laut Polizei eine männliche Person gemeldet worden, die Leute angepöbelt und Autos angehalten haben soll. Außerdem soll dieser Mann auch eine Falsche Jägermeister auf die Straße geschmissen haben. Später meldete sich zudem ein Betroffener, dessen Auto durch einen Tritt des Randalierers beschädigt worden sei.

Ebenfalls gegen 21 Uhr wurde ein Feuer im Parkhaus am Schlosstheater gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei war der Brand bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Wie sich vor Ort herausstellte, wurde ein Müllsack in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Durch Hinweise von Zeugen konnten die Beamten einen 35-jährigen Tatverdächtigen ermittelt, dessen Wohnung dann von der Polizei durchsucht wurde. Ein Nachbar des Tatverdächtigen gab zudem an, dass der 35-Jährige ihm erzählt habe, dass er im Parkhaus etwas angezündet habe.

Da der 35-Jährige stark betrunken war, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen den Beschuldigten wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

(red/sly)