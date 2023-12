Zwei Tage vor Heiligabend 48-Jährige in Neuwied getötet: Ex-Freund steht unter Verdacht

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nun wegen des Verdachts des Totschlags gegen den Mann, der die Tat „gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten eingeräumt“ hat, wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt. Der 34-Jährige wurde am Tatort festgenommen und am 23. Dezember der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt. Diese hat laut Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Der Verdächtige ist in Untersuchungshaft.