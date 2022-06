Unkel : 82-Jährige wird dank eines aufmerksamen Bekannten gerettet

Unkel Weil eine 82-Jährige nicht auf das Klingeln ihres 47-jährigen Bekannten reagierte, alarmierte der Mann die Polizei - und rettete der Seniorin damit vermutlich das Leben.

Der 47-Jährige hatte am Mittwoch die Polizei alarmiert, nachdem er bei der 82 Jahre alten Frau geklingelt und sie ihm nicht die Türe geöffnet hatte, wie die Beamten am Freitag berichteten. Ein Polizist kletterte auf den Balkon und sah durch das Fenster, dass die ältere Dame auf dem Bett lag und es ihr nicht gut ging. Er brach eine Tür auf und ließ den Rettungsdienst ins Haus. Die Sanitäter stellten fest, dass die 82-Jährige in einem lebensbedrohlichen Zustand war und brachten sie in ein Krankenhaus.