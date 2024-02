Unfall auf der A3 im Kreis Neuwied 54-jähriger Autofahrer fährt gegen Leitplanke und Reisebus

Am Samstagmittag gegen 11 Uhr ist es auf der A3 in Höhe der Ortschaft Windhagen zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer ist dort nach GA-Informationen rechts gegen eine Leitplanke und gegen das Heck eines Reisebusses gefahren. Dann fuhr das Auto schließlich links gegen eine Betonschutzwand und kam dort zum Stehen, so die Informationen vor Ort. Die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt wurde vollgesperrt. Für mehrere Stunden reichte der Stau bis zur Anschlussstelle Königswinter-Ittenbach.