Einsatz im Kreis Neuwied : Betrunkene Autofahrerin flüchtet auf A3 vor Polizei

Neuwied Eine betrunkene Autofahrerin ist über die A3 vor der Polizei geflohen. Als sie über einen Parkplatz in einen Wald entkommen wollte, endete ihre Flicht allerdings.

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat auf der A3 vergeblich versucht, vor der Polizei zu fliehen. An drei Parkplätzen ignorierte die Frau die Anhalte-Signale der Beamten und gab stattdessen Gas, wie die Autobahnpolizei Montabaur am Montag mitteilte. Letztendlich habe sie versucht, über einen Parkplatz in einem Wald zu entkommen. Dabei fuhr sie aber ihr Auto fest.