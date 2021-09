Unfall bei Neustadt/Wied : Falschfahrer-Unfall auf A3 - Polizei weckt Betrunkenen im Rückstau

Neustadt/Wied Ein Falschfahrer hat am Sonntagabend auf der A3 bei Neustadt/Wied einen Unfall verursacht, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Es bildete sich ein langer Stau, in dem ein betrunkener Autofahrer einschlief und von der Polizei geweckt wurde.

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 3 bei Neustadt/Wied einen Unfall verursacht. Dabei wurden am Sonntagabend der Unfallverursacher und zwei Insassen in dem anderen beteiligten Auto verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 82-Jähriger aus dem Kreis Euskirchen war demnach an einer Autobahnauffahrt in falscher Richtung auf die Autobahn eingebogen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto, in dem ein 67-Jähriger und eine 62 Jahre alte Beifahrerin saßen. Die Frau wurde schwer verletzt, die beiden Männer erlitten leichtere Verletzungen. Gegen den 82-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, sein Führerschein sichergestellt.