Fund im Kreis Neuwied : Leiche auf Beifahrersitz nach Unfall auf A3 entdeckt

Koblenz Ein Bundeswehrsoldat ist auf der Autobahn 3 im Kreis Neuwied in die Leitplanke geraten. Auf dem Beifahrersitz des Unfallwagens fand die Polizei eine Leiche.

Ein in Niedersachsen stationierter Bundeswehrsoldat soll seine Ex-Freundin, auch Soldatin, mit einem Messer vorsätzlich getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 32-Jährigen, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Harald Kruse mitteilte. Der Beschuldigte sitzt in Rheinland-Pfalz in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Koblenz habe Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen.

Der Soldat soll die 21-Jährige am vergangenen Freitag getötet und ihre Leiche auf dem Beifahrersitz in einem Auto transportiert haben. Auf der Autobahn 3 zwischen Frankfurt und Köln sei er in der Nähe der Anschlussstelle Dierdorf im Kreis Neuwied am späten Abend mit dem Wagen in eine Leitplanke gefahren.