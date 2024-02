1&1-Gesicht Kilian Reichert Dieser Werbestar ist im Siebengebirge aufgewachsen

Er stand schon bei heftigem Tropengewitter in besonderer Mission auf dem Dach eines Hochhauses in Kuala Lumpur, er coacht Politiker oder Wirtschaftsführer für den Auftritt vor der Kamera, filmt oder moderiert Veranstaltungen. Jetzt trägt Kilian Reichert Schutzausrüstung und „schnitzt“ mit seiner Kettensäge ein langes Ohr aus einem Baumstumpf am Specks Bau in Aegidienberg.