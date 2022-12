Robert-Koch-Schule in Linz : Polizei rückt nach Alarm an Schule zu Großeinsatz aus

Symbolfoto Foto: dpa/David Inderlied

Linz am Rhein An der Robert-Koch-Schule in Linz läuft am Dienstagnachmittag ein größerer Polizeieinsatz. Grund ist eine Alarmmeldung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei ist am Dienstagnachmittag mit einem Großeinsatz an die Robert-Koch-Schule in Linz ausgerückt. Grund sei eine Alarmmeldung, die nun überprüft werde, teilte die Polizei mit, ohne nähere Angaben zu machen. Das Gebäude werde durchsucht.

Der umliegende Bereich rund um die Schule an der Schulstraße sei aufgrund des Einsatzes gesperrt worden.

Die Hintergründe sind noch unklar.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)