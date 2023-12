Neuer Band Unkeler Geschichtsbote Als marodierende Rheinland-Separatisten Linz und Unkel einzunehmen versuchten

So etwas wie Liebe war es nie, die zwischen den katholisch geprägten Rheinländern und den mehrheitlich protestantischen Preußen vorherrschte. Kein Wunder also, dass es vor exakt 100 Jahren zur Ausrufung einer eigenen Rheinischen Republik in Koblenz kam. Die damalige „Rheinische Armee“ rückte auch nach Unkel und nach Linz vor, um diese und weitere Orte im heutigen Kreis Neuwied dem neuen Staatsgebilde hinzuzufügen. Was vor 100 Jahren zwischen Linz und Bad Honnef geschah, ist Gegenstand des neuesten Geschichtsboten, den der Geschichtsverein Unkel jetzt herausgegeben hat.