Linz : 51-Jähriger greift Nachbarn mit Baseballschläger an

In Linz ist am Samstag ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, die Polizei musste eingreifen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/Symbol

Linz am Rhein Mit einem Baseballschläger ist ein Mann am Samstagabend in Linz auf seinen Nachbarn losgegangen. Beide Männer waren alkoholisiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstagabend ist kurz vor 23 Uhr Am Gestade in Linz ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Laut Polizei ist ein 51-jähriger mit einem Baseballschläger auf seinen 41-jährigen Nachbarn losgegangen und verletzte diesen leicht. Beide Beteiligten seien deutlich alkoholisiert gewesen.

Der genutzte Baseballschläger wurde nach einer Durchsuchung der Wohnung des 51-jährigen aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Mann wurde zudem eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Auch gegen den 41-jährigen Kontrahenten wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung gefertigt, da dieser seinen Nachbarn ebenfalls geschlagen haben soll.

(red/sly)