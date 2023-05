Busunfall bei Germscheid Bus mit 40 Schulkindern rutscht in Asbach in den Graben

Update | Asbach · Ein Schnellbus ist am Freitagnachmittag in Asbach in einen Straßengraben gerutscht. In dem Bus saßen rund 40 Schulkinder, mehrere Kinder erlitten leichte Verletzungen. Die L 272 ist derzeit gesperrt.

05.05.2023, 15:39 Uhr

Der Schnellbus der RSVG ist in den Straßengraben gerutscht. Foto: Ralf Klodt





Nahe der Ortschaft Germscheid in Asbach ist am Freitagnachmittag ein Bus in den Straßengraben gerutscht. Der Schnellbus der Linie SB52 nach Hennef Bahnhof war laut dem Pressesprecher der Feuerwehr Asbach, Tim Wessel, von der Straße abgekommen und in Schieflage geraten. Die Ursache dafür ist bislang unbekannt. Neben dem Busfahrer waren laut dem Sprecher auch 40 Schulkinder an Bord. Drei der Kinder seien leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser transportiert worden. Die übrigen Kinder und der Busfahrer blieben demnach unverletzt. Zunächst war Wessel zufolge ein Unfall mit vielen Betroffenen alarmiert worden, weswegen Feuerwehr, Rettungsdienst und Schnellhilfeeinheiten mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle eintrafen. Insgesamt seien rund 80 Einsatzkräfte aus Neuwied und dem angrenzenden Rhein-Sieg-Kreis im Einsatz gewesen, schätzt der Sprecher. Auch ein Rettungshubschrauber flog an die Unfallstelle. Die L 272 ist gesperrt worden. Der Bus wird derzeit geborgen. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)