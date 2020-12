Waldbreitbach im Wiedtal : Auf eigene Faust durchs Weihnachtsdorf

WALDBREITBACH Seit Jahren schmückt sich der kleine Ort Waldbreitbach im Dezember und Januar mit dem Beinamen „Weihnachtsdorf“. Auch in diesem Jahr. Und trotz Corona-Pandemie: Auch wenn es weniger Stationen sind, ist die Stimmung dennoch festlich.

Ansichten wie diese bieten sich im „Weihnachtsdorf Waldbreitbach“ noch bis Donnerstag, 31. Januar. Nicht alles, was sonst ging, ist aufgrund der Corona-Pandemie möglich, aber „ob oder ob nicht“ war keine Diskussion. Wie seit mehr als 30 Jahren haben alle an der Umsetzung Beteiligten Waldbreitbach wieder zum Weihnachtsdorf werden lassen, und warten sogar mit einer neuen Attraktion auf.

Veranstalter rechnen nicht mit mehr Andrang

Die sonst wohl aufwendigste Attraktion, die es sogar in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat, wäre die Naturwurzelkrippe in der Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“: Zwölf Krippenbauer sind in den Vorjahren ehrenamtlich rund drei Wochen beschäftigt gewesen, die Landschaft mit rund 1.000 Wurzeln, 40 Figuren und 85 Tieren, Licht und Wasserfall aufzubauen. In diesem Jahr jedoch war das aufgrund der geltenden Abstandsgebote nicht möglich.