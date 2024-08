Das alles bietet Unkel am Rhein Auf Feierlichkeiten im Weindorf folgen die Kunst- und Weintage

Unkel putzt sich heraus für ein großes Fest - und für die jungen Würdenträgerinnen, die die Stadt im dann startenden Weinjahr repräsentieren: Am Freitag, 30. August, beginnt das Wein- und Heimatfest. Pünktlich vor dem Fest wurden jetzt die designierte Weinkönigin Maria Rechmann und ihre Weinprinzessinnen Lea Adenauer und Saskia Corvinus vorgestellt. Finale des Festes ist am Sonntag, 1. September, der große Festumzug. Das Weinfest ist gleichzeitig Auftakt der Unkeler Kunst- und Weintage, bei denen bis inklusive Sonntag, 8. September, Veranstaltungen und Ausstellungen in der Unkeler Altstadt angeboten werden. Ausrichter ist der Kunstverein Unkel am Rhein.