Vollsperrung wegen Bauarbeiten Wie sich die Sperrung der B42 auf den Verkehr auswirkt

Mit Spannung wurde nun das Verkehrsaufkommen für das erste „gesperrte“ Wochenende beobachtet. Großflächige Umleitungen waren gut erkennbar ausgewiesen worden. Für Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Bonn, also nach Norden, unterwegs waren, war eine Umleitung eingerichtet ab Linz über die Landesstraßen 253, 143 (über Rottbitze) und 144 (Schmelztalstraße) nach Bad Honnef zur Bundesstraße 42. Der Verkehr nach Süden, also Richtung Linz/Neuwied, wurde in Königswinter über die Landesstraße 331 und die Autobahn 3 umgeleitet. Eine erste Beobachtung des Verkehrs erfolgte am Freitagnachmittag zur Rushhour: Im Schmelztal floss der Verkehr mit der für diese Zeit üblichen Frequenz. In Rottbitze teilte sich der Autostrom in Richtung A3 und Richtung Linz in ruhigem Verlauf. Lastwagen, die in Richtung Norden unterwegs waren, wurden in Rottbitze in Richtung Aegidienberg umgeleitet.