Personen mit Messer attackiert 39-Jähriger muss nach Bluttat in Bad Hönningen in die Psychiatrie

Von Stimmen in seinem Kopf berichtete der Angeklagte, die ihm vorgeschrieben haben, was er am 8. Juli vergangenen Jahres tun solle: Daraufhin ging Steven R. (39) aus Bad Hönningen los und stach unvermittelt mit einem Messer auf einen ihm zuvor unbekannten Mann (30) ein, der vom Ort des Geschehens fliehen konnte und schwer verletzt überlebte. Nur wenig später griff er auch eine ihm ebenfalls unbekannte Frau (55) mit einem weiteren Messer an, die noch am Tatort verstarb. Das Landgericht Koblenz hat am Donnerstag entschieden, dass der 39-Jährige als schuldunfähig gilt und in einer psychiatrischen Klinik bleiben muss.