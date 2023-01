In Bad Hönningen : Mutmaßliche Automatensprenger bauen bei Flucht Unfall

Koblenz/Bad Hönningen Nach einer Geldautomatensprengung in Koblenz flüchten die Täter zunächst in einem BMW. Kurze Zeit später wird der Polizei ein Verkehrsunfall mit diesem Auto bei Bad Hönningen gemeldet. Die Männer setzen die Flucht zu Fuß fort.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 2:05 Uhr, haben Unbekannte in Koblenz einen Geldautomat gesprengt. Danach flüchtete ein grauer BMW vom Tatort. Wie die Polizei in Koblenz mitteilt, landete genau dieses Fahrzeug gegen 2:30 Uhr an einem Kreisverkehr auf der Landstraße 87 zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl im Straßengraben.