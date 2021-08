Schwimmhalle in Unkel offiziell eröffnet : Badsanierung für rund 1,3 Millionen Euro

Schwimmhalle in Unkel offiziell eröffnet

Unkel Die Unkeler Schwimmhalle ist für rund 1,3 Millionen Euro saniert worden. Zu verdanken ist das einer Förderung aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“.

In Unkel wird wieder geschwommen: Karsten Fehr, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel, eröffnete am Donnerstag offiziell die kernsanierte Schulschwimmhalle.

Das 1978 in Betrieb genommene Schwimmbad litt unter erheblichen Schäden, die bereits 2015 festgestellt worden waren. Die Sanierungskosten wurden damals auf etwa 1,3 Millionen Euro geschätzt. Etwa 140.000 Euro hätte es über eine Schulbauförderung gegeben, so Fehr bei der Eröffnung.

Positiver Förderbescheid Ende 2018

Diese Sanierung und insbesondere die Förderung seien etwas ganz Besonderes, so der Bürgermeister. Denn über das Förderprogramm „Städtebauliche Entwicklung – Soziale Integration im Quartier” habe die VG Unkel Fördergelder von mehr als einer Million Euro erhalten – und damit 90 Prozent der veranschlagten Sanierungskosten.

Das sei das Maximum an möglicher Förderung, so Fehr, der Bundestagsmitglied Erwin Rüddel und der Landtagsabgeordneten Ellen Demuth für ihr Engagement für das Unkeler Schwimmbad dankte. Lewentz hatte seine Teilnahme an der Eröffnung aufgrund einer Sondersitzung zur Flutkatastrophe kurzfristig absagen müssen.