Bahnhof barrierefrei ausgebaut Fertigstellung des Linzer Haltepunktes musste zwei Jahre warten

Linz · 10,8 Millionen Euro sind in den lang geplanten und noch länger ersehnten Umbau des Bahnhofs in Linz am Rhein geflossen. Die aufgeschobene Einweihung der 2022 fertiggestellten neuen Anlagen offenbart zudem, dass der Teufel manchmal im Detail steckt.

18.06.2024 , 16:36 Uhr

Zur Fuß zur offiziellen Eröffnung des nunmehr barrierefreien Bahnhofs in Linz schreiten (von links) Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel, Landrat Achim Hallerbach, Detlef Nonnen (4. von rechts), Erster Beigeordneter Verbandsgemeinde Linz, Stefan Schwinn von DB InfraGO, Ministerin Katrin Eder und Stadtbürgermeister Hans Georg Faust. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge