Forderung nach Sanierung maroder Brücken im Rheintal „Erst wenn ein Unglück passiert, wird das Geschrei groß“

Der plötzliche Einsturz eines Teils der Dresdner Carolabrücke ist nach Meinung der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn alles andere als ein Einzelfall. Der Verein fordert rasche Konsequenzen und eine schnelle Sanierung maroder Brücken im Mittelrheintal. „Das tragische Ereignis in Dresden steht stellvertretend für den maroden Zustand vieler Brücken in Deutschland. Besonders betroffen sind auch die Eisenbahnbrücken, wie die in Koblenz-Horchheim, die aufgrund ihres baulichen Zustands dringend saniert werden müsste“, erklärt Willi Pusch, Vorsitzender der Bürgerinitiative. Die Bürgerinitiative spricht von vielerorts „alarmierenden Sicherheitsmängeln“.