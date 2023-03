Anwohner wollen Entlastung von Bonn bis Bingen Bahnlärm-Netzwerk fordert rasches Tempolimit für Güterzüge im Mittelrheintal

Bei seinem kürzlichen Besuch am Rhein, zwecks Spatenstich für Lärmschutzwände, die laut Gross seit 2014 überfällig seien, kündigt Wissing – ganz im Gegensatz zum Zweck der Veranstaltung – den weiteren Ausbau des Mittelrheintals zur Hochleistungsstrecke für den Güterverkehr an. Und: Eine Ausweichstrecke sei zu teuer und auch die seit 2014 beschlossenen Maßnahmen zum Lärmschutz entlang der Trasse würden wohl nicht vor 2030 fertig. Die Folge: Für die Menschen im Rheintal bedeute Wissings Botschaft so viel wie: „Macht, dass ihr hier wegkommt – denn das, was da auf euch zukommt, wird noch schrecklicher, als es heute schon ist“, sagt Frank Gross.