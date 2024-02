Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden Was die Vollsperrung für Anwohner der Trasse bedeutet

Eine gute Nachricht für die Anwohner der viel befahrenen Trasse hatten die Bahnmanager auch im Gepäck: Für den Abschnitt von Koblenz bis einschließlich Unkel könnten mit der Generalsanierung deutliche Verbesserungen in Sachen Lärmschutz einhergehen, darunter neue Lärmschutzwände und sogenannte Schienenstegdämpfer. Allerdings, so räumte Frank Schmidt, Projektleiter der Generalsanierung Rechter Rhein, ein, werde derzeit noch geprüft, was seitens der Bahn realisiert werden könne. „Ein Gutachten dazu ist beauftragt“, sagte Schmidt. Und: Überall dort, wo Streckengleise erneuert werden, baut die Bahn zusätzlich lärmmindernde, besohlte Schwellen ein, kündigte Schmidt an.