Zwischen Troisdorf und Wiesbaden Rechtsrheinische Bahnstrecke wird ein halbes Jahr gesperrt

Der Korridor „Rechter Rhein“ über Koblenz und Neuwied zähle ebenso zu den hochbelasteten Strecken in Deutschland. Die Infrastruktur sei überaltert und störanfällig, sagte der unter anderem für Hessen und Rheinland-Pfalz zuständige Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn, Klaus Vornhusen. In der Sperrzeit soll der Abschnitt in einen angemessenen Zustand versetzt werden, damit die Pünktlichkeit steige.